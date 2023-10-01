جريشة : الزمالك لا يستحق ركلات جزاء والهدف الثالث تسلل

الشارقة - اميمة ياسر - الزمالك لا يستحق ركلات جزاء.. والهدف الثالث تسلل .. خلال مداخلته علي قناة اون تايم سبورت جهاد جريشة يحسم الجدل حول الأداء التحكيمي في مباراة الزمالك وأرتا سولار

محمد ايمن

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