"هذا ما فعلناه بين الشوطين".. مدرب الزمالك يعلق على إقصاء أرتا سولار وصاحب قرار التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد مجدي المدرب المساعد لنادي الزمالك، أن الفريق صعب المهمة على نفسه أمام أرتا سولار الجيبوتي، رغم ضعف المنافس ولكن كان هناك إصرار على التأهل في ظل صعوبة الأمر.

‎وتابع مجدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللعب بثنائي رؤوس حربة في البداية، جاء من أجل استغلال الكرات العرضية، ولكن الأمور لم تسير كما رغبنا".

‎وأضاف أحمد مجدي: "بعد العودة إلى الطريقة المعتادة نجحنا في إحراز 4 أهداف بفضل الإصرار الذي تعاهدنا عليه بين الشوطين، وحاولنا تهدئة اللاعبين بين الشوطين، خاصةً أنه كان هناك حالة من التوتر، ونزول أوباما غير المباراة".

‎واستطرد: "أوباما نجح في أن يساهم في الأربع الأهداف المسجلة وهو ورقة رابحة بالنسبة لنا، وسنحاول تجهيز عدد كبير من اللاعبين في المباريات المقبلة، ونسعى لتحقيق لقب الكونفدرالية".

‎وقال: "الزمالك واجه نفس أزمة القيد من قبل ونجح بمساهمة اللاعبين الشباب في تحقيق الدوري، وسنعمل على معالجة الأخطاء خاصةً مع قوة المباريات المقبلة".

‎واختتم: "خطة المباريات تأتي على حسب كل مباراة، وأوسوريو يتشاور مع الجهاز الفني حول تشكيل المباريات ولكن القرار في النهاية له، ومركز حراسة المرمى من المراكز الحساسة ومن الجيد أن يكون منافسة بين اللاعبين لحجز أمكانهم الأساسي".

وكان نادي الزمالك نجح في التأهل لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد إقصاء أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المبارتين 3/4.