دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. تعرف نتائج مباريات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت أمس السبت العديد من المباريات ضمن الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، المؤهلة لدور المجموعات من البطولة.

وينشر موقع الخليج 365 نتائج مباريات اليوم لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

دوري أبطال أفريقيا:

-مازيمي الكونغولي يفوز على بيج بوليس 4/0

-بيترو أتلتيكو يفوز على سونجو 1/3

-الترجي يتعادل مع دوان بدون أهداف ويتأهل بمجموع المبارتين

-صن داونز يفوز على بومامورو 0/2

-يانج أفريكا يفوز على المريخ 0/1

-حوريا الغيني يفوز على ميديما 1/2

-النجم الساحلي يفوز على الجيش الملكي 1/2

-الوداد المغربي يفوز على حافيا كوناكري 0/3

كأس الكونفدرالية

-الزمالك يفوز على أرتا سولار 1/4

-أجيل نوار ماكامبا يفوز على الملعب المالي 1/3

-كامبلا سيتي يفوز على أبو سليم 2/3

-كالون يتعادل مع دريمز 1/1

-كويا يفوز على جيكانو الإيفواري 0/2

-الهلال يتعادل مع رايون سبورت 1/1 ويفوز بركلات الترجيح

-ساجرادا سبيرنسا يفوز على فيروفيارو 3/5