شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة اليوم من التدريبات قبل تكثيف الاستعداد لمباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر
وخاضت العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى التي أُجريت مساء الجمعة فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، تدريبات استشفائية أمس السبت للتخلص من الإجهاد، فيما أدى البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.
ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة من التدريبات اليوم الأحد كعادة برنامج الأهلى بعد كل مباراة، ويستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين، على أن يدخل معسكرا مغلقا مساء الثلاثاء لمواجهة إنبى.
الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.
وتأهل الأهلي بعدها للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.
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