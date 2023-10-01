شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حظوظ رضا سليم في تدعيم قائمة الأهلي أمام إنبي بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حظوظ المغربي رضا سليم لاعب الأهلي في التواجد ضمن قائمة الفريق في مباراة إنبي الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

ورغم أن اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل مران لتحديد موقفه من مباراة إنبي إلا أن فرص دخوله قائمة المباراة قوية وفقًا لتقارير الجهاز الطبي للفريق والتي أكدت تحسّن حالة "ركبة" اللاعب بشكل كبير.

وغاب رضا سليم المُنضم للأهلي الصيف الجاري قادمًا من الجيش الملكي المغربي عن مباراة الأحمر أمام سان جورج الإثيوبي أمس، الجمعة، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب آلام في الركبة.

وفاز الأهلي على سان جورج بسباعية نظيفة في مجموع مباراتي الدور التمهيدي للبطولة التي يحمل الأهلي لقبها بواقع ثلاثية في الذهاب الأحد الماضي ورباعية في العودة أمس .

ومن المقرر أن يخضع رضا سليم لفحص طبي اليوم ثم يُشارك بعدها في المران ليؤكد جاهزيته لتدعيم المارد الأحمر في مواجهة انبي التي سيواجه الفائز منها ، الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز على لقب كأس مصر.