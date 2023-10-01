شكرا لقرائتكم خبر عن سبب تأخر كولر فى إشراك أكرم توفيق بمباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أكرم توفيق، لاعب الأهلي، فرصة المشاركة في المباريات، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل 8 أشهر، وإجراء برنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بشكل كامل.

وعلى الرغم من مشاركة كريم فؤاد في مباريات الأهلي، والذي تعرّض للإصابة في الصليبي بعد أكرم توفيق، إلا أن الأخير لم يحصل على فرصة المشاركة في المباريات حتى الآن.

ويعود السبب في تأخر الدفع بأكرم توفيق في مباريات الأهلي إلى الحالة البدنية للاعب، ورغبة الجهاز في رفع معدل اللياقة البدنية الخاصة باللاعب، بخلاف رغبة الجهاز الفني في تهيئة اللاعب للتقليل من حماسه الزائد في تدخلاته على الكرة والتي تتسبب في تعرضه لإصابات خطيرة، حيث تعرّض للإصابة بالصليبي مرتين خلال فترة زمنية قصيرة بسبب اندفاعه في طريق الاستحواذ على الكرة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء السبت دون راحة، وذلك بعد مواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي أمس في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوزه برباعية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بلقاء أول أمس.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء سانت جورج الإثيوبي مرانًا استشفائيًّا وتدريبًا خفيفًا للتخلص من الإجهاد.

وأدى باقي اللاعبين جانبًا من التدريبات البدنية والفنية ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

وفاز الأهلي برباعية نظيفة على فريق سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.