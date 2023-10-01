شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكورة القدم بنادي فيوتشر نظيره سينجيدا بيج ستارز التنزاني فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور 32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1- الموسم الثانى لفيوتشر فى الكونفدرالية

يخوض فيوتشر ثاني مواسمه فى الكونفدرالية، حيث وصل فى ظهوره الأول لدور المجموعات.

2- الظهور الأول لسينجيدا التنزانى فى المسابقات الأفريقية

أما فريق سينجيدا فأنهى موسمه الأول في الدوري التنزاني بالمركز الرابع ليتأهل لأول مرة لمسابقة أفريقيا.

3- نتيجة مباراة الذهاب بين فيوتشر وسينجيدا

خسر فريق فيوتشر من نظيره سينجيدا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب عزام، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

4- القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى فى الكونفدرالية.

5- طاقم تحكيم موريتانى لمباراة فيوتشر وسينجيدا

يتولى الموريتاني دهاني بيدا مهمة حكم الساحة فى مباراة فيوتشر وسينجيدا ويعاونه التوجولي جوناثان أنتونيو كوفي، والموريشيوسي ديمبينيانا اندريا، حكام مساعدين، والموريتاني بابا كار سار حكم رابع، والإثيوبي بيجاشاو آسفو مراقب للمباراة.