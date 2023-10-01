شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر نجوم الأهلى من صعوبة مباراة إنبى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه من خطورة التهاون أمام إنبى فى المباراة المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر في ظل المفاجآت المعروفة عن لقاءات الكأس.

ويعكف مارسيل كولر على تدريب لاعبيه على الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الأربعاء والأمور الخططية التي ينوي تنفيذها أمام إنبى، من أجل تحقيق الهدف المنشود في الخروج بالفوز والصعود للمباراة النهائية، في ظل كون المارد الأحمر حامل اللقب بعد تتويجه بالكأس في النسخة الأخيرة على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وذلك للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخ القلعة الحمراء، ويرغب في الحفاظ على لقبه لإضافة بطولة جديدة لخزائن الأهلى العامرة بالألقاب المحلية والأفريقية.