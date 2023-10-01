شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر نجوم الأهلى من صعوبة مباراة إنبى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
ويعكف مارسيل كولر على تدريب لاعبيه على الجمل الفنية ومنحهم التعليمات النهائية بخصوص مباراة الأربعاء والأمور الخططية التي ينوي تنفيذها أمام إنبى، من أجل تحقيق الهدف المنشود في الخروج بالفوز والصعود للمباراة النهائية، في ظل كون المارد الأحمر حامل اللقب بعد تتويجه بالكأس في النسخة الأخيرة على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وذلك للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخ القلعة الحمراء، ويرغب في الحفاظ على لقبه لإضافة بطولة جديدة لخزائن الأهلى العامرة بالألقاب المحلية والأفريقية.
الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.
وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.
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