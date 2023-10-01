شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستدرج سينجيدا التنزانى اليوم لتصحيح الأوضاع فى كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكورة القدم بنادي فيوتشر نظيره سينجيدا بيج ستارز التنزاني فى الخامسة مساء اليوم، الأحد على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور 32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية طامحا في مواصلة مشواره بالبطولة القارية، بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

يخوض فيوتشر ثاني مواسمه فى الكونفدرالية، حيث وصل فى ظهوره الأول لدور المجموعات.

أما فريق سينجيدا فأنهى موسمه الأول في الدوري التنزاني بالمركز الرابع ليتأهل لأول مرة لمسابقة أفريقيا.

خسر فريق فيوتشر من نظيره سينجيدا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب عزام، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يتولى الموريتاني دهاني بيدا مهمة حكم الساحة فى مباراة فيوتشر وسينجيدا، ويعاونه التوجولي جوناثان أنتونيو كوفي، والموريشيوسي ديمبينيانا اندريا، مساعدان، والموريتاني بابا كار سار حكم رابع، والإثيوبي بيجاشاو آسفو مراقب للمباراة.

ونجح فريق مودرن فيوتشر في تحقيق الفوز على فريق الداخلية، بهدفين مقابل هدف، بعد مباراة كان بطلها محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى فرق فيوتشر.

وتعد هذه هي آخر مواجهات فريق مودرن فيوتشر في الدوري المحلي قبل مواجهة فريق سينجيدا التنزاني بالبطولة الكونفدرالية.