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ريال مدريد ينتزع صدارة الدوري الإسباني

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المنامة - ياسر ابراهيم - انتزع صدارة لكرة القدم من غريمه التقليدي عقب تغلبه على مضيفه جيرونا بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما، السبت، على ملعب "مونتيليفي" في الجولة الثامنة من المسابقة.
 
سجل أهداف "الملكي" خوسيلو في الدقيقة 17، والفرنسي أوريلين تشواميني في الدقيقة 21، قبل أن يختتم الإنجليزي جود بيلينغهام أهداف فريقه في الدقيقة 71.
 
ورفع الريال رصيده إلى 21 نقطة لينتزع صدارة الترتيب من برشلونة بفارق نقطة واحدة، بعد أن تربع عليها الأخير لمدة يوم واحد بفوزه، الجمعة، على إشبيلية بهدف في الجولة نفسها.
 
في المقابل، تلقى جيرونا مفاجأة البطولة، خسارته الأولى هذا الموسم لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند حاجز 6 انتصارات، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة ويتراجع للمركز الثالث.
 
وشهد اللقاء واقعة طرد اللاعب ناتشو مدافع ريال مدريد في الدقيقة 4+90 بسبب تدخله العنيف مع الأورغواياني كريستيان ستواني مهاجم جيرونا.
 
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة بنفسها، تعادل خيتافي على ملعبه مع فياريال سلبا، وتعادل رايو فاليكانو مع ريال مايوركا بهدفين لمثلهما.
 
الأناضول
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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