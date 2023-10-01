ريال مدريد ينتزع صدارة الدوري الإسباني

المنامة - ياسر ابراهيم - انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه التقليدي برشلونة عقب تغلبه على مضيفه جيرونا بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما، السبت، على ملعب "مونتيليفي" في الجولة الثامنة من المسابقة.



سجل أهداف "الملكي" خوسيلو في الدقيقة 17، والفرنسي أوريلين تشواميني في الدقيقة 21، قبل أن يختتم الإنجليزي جود بيلينغهام أهداف فريقه في الدقيقة 71.



ورفع الريال رصيده إلى 21 نقطة لينتزع صدارة الترتيب من برشلونة بفارق نقطة واحدة، بعد أن تربع عليها الأخير لمدة يوم واحد بفوزه، الجمعة، على إشبيلية بهدف في الجولة نفسها.



في المقابل، تلقى جيرونا مفاجأة البطولة، خسارته الأولى هذا الموسم لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند حاجز 6 انتصارات، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة ويتراجع للمركز الثالث.



وشهد اللقاء واقعة طرد اللاعب ناتشو مدافع ريال مدريد في الدقيقة 4+90 بسبب تدخله العنيف مع الأورغواياني كريستيان ستواني مهاجم جيرونا.



وفي مباريات أخرى ضمن الجولة بنفسها، تعادل خيتافي على ملعبه مع فياريال سلبا، وتعادل رايو فاليكانو مع ريال مايوركا بهدفين لمثلهما.



الأناضول

