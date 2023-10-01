شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه بطل الفراعنة وكريم فؤاد جوكر الأهلى يحتفلان بعيدى ميلادهما اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمود حسن "تريزيجيه"، نجم منتخب مصر ونادى طرابزون التركي، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ29، فهو من مواليد الأول من أكتوبر لعام 1994، ويعد من أبرز عناصر المنتخب الوطنى فى السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من قدرات فنية وتهديفية فائقة، ولعب دوراً كبيراً فى تأهل "الفراعنة" لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا بعد غياب دام 28 عاماً.

محمود تريزيجيه تربى على حب كرة القدم منذ أن كان عمره 7 سنوات، فكان يلعب كرة القدم فى شوارع مدينة كفر الشيخ مع الأطفال، ومع بداية تألق الناشئ داخل أكاديمية النادى الأهلى، تعرّض لصدمة قوية بعد وفاة والده وكان عمره قد تجاوز 10 أعوام، وكان والد تريزيجيه قد أوصاه برعاية أشقائه وتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم، على الرغم أنه كان الأصغر سناً بين أشقائه، قائلاً له "أنت اللى هتسكن أخواتك فى عماير".

وقدم تريزيجيه مستويات جيدة مع المنتخب الوطني، فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التى أُقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو رغم خروج الفراعنة من دور الـ16، ومن قبلها تألقه فى كأس الأمم الافريقية التى أقيمت بالجابون، فلقد شارك مع الفراعنة بمباريات متميزة دفعت الفراعنة للوصول للمباراة النهائية قبل الخسارة من الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وتمكّن من تحقيق بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع منتخب مصر، بجانب التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا مع النادى الأهلى فى عامى 2012 و2013 وبطولة الدورى المصرى مرة والسوبر الأفريقى مرتين والسوبر المصرى مرتين بجانب التتويج بالكونفدرالية موسم 2014 بجانب المشاركة مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية مرتين.

وعلى مستوى الأندية، فقد بدأ تريزيجيه مسيرته الكروية باللعب فى النادى الأهلى فى سن الـ18 عامًا، وأندرلخت وموسكرون البلجيكيين، ومن ثم انتقل إلى قاسم باشا التركي، ومنها إلى أستون فيلا الإنجليزي، فى صيف 2019، مقابل 9 ملايين جنيه استرليني.

وبدأ الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" تجربة احترافية جديدة مع طرابزون التركي بعد الانتقال إليه رسميا من أستون فيلا الإنجليزي.

ويحتفل كريم فؤاد، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، بعيد ميلاده الـ"24" اليوم الأحد، فهو من مواليد الأول من أكتوبر 1999 بمدينة طنطا.

كريم فؤاد اللاعب الأحق بلقب جوكر الكرة المصرية الحالي، ليس فقط لأنه يُجيد اللعب في 4-5 مراكز مختلفة، الجناحين الأيمن والأيسر والظهيرين الأيمن والأيسر ولاعب الوسط، بل لأنه يتألق فيها جميعًا ويترك بصمة أينما لعب ووقتما شارك.

بدأ فؤاد مسيرته الكروية بين صفوف ناشئي نادي النجوم، ثم تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول في يناير 2019 حيث كان وقتها بين صفوف أندية الدوري المصري الممتاز.

ارتبط كريم فؤاد منذ صغره بالانتقال إلى الدوري البرتغالي وتحديدًا نادي بنفكيا، والذي كان يراقبه لفترة طويلة أثناء تواجده في قطاع الناشئين بنادي النجوم.

حصل على دعوة من نادي بنفيكا بحسب مالك نادي نجوم المستقبل لقضاء فترة معايشة بنادي بنفيكا البرتغالي لمدة 15 يوما، ولكن توقف حركة الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) عطل سفره.

قضى اللاعب 6 أشهر مع نادي النجوم، أظهر خلالها مرود جيد لتقرر إدارة نادي إنبي استعارته من النجوم لمدة موسمين مع وضع بند يتيح للنادي البترولي شراء اللاعب بقيمة 15 مليون جنيه ولم يفعل إنبى بند الشراء في عقد اللاعب رغم تألقه ليقرر الأهلى الحصول على خدمات كريم فؤاد لمدة خمسة مواسم، ولعب كريم فؤاد مع الأهلي بالموسم الماضى 11 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة ثم تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

ويلعب كريم فؤاد فى واحد من أكثر المراكز الحساسة وهى الجبهة اليمنى، التى عانت القلعة الحمراء كثيراً بسببها لندرة المواهب فى تلك الجبهة خلال الموسم الأخير على وجه التحديد، حتى أنها باتت تمثل صداعا مستمرا للنادي الأهلي، خاصة بعد رحيل أحمد فتحي واستمرار محمد هاني فقط في هذا المركز، ومع كل إصابة يتعرض لها هاني تظهر معاناة الأهلي الحقيقية في هذا المركز.

ومنذ أيام عاد كريم فؤاد للظهور مع الأهلى بعد غياب ثمانية شهور بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى 4 يناير 2023 خلال مباراة بيراميدز بالدوري بعد احتكاك مع عبد الله السعيد، قائد الفريق السماوى، فى المباراة التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد فى بطولة الدوري.

أعاد كريم فؤاد اكتشاف نفسه مع السويسري مارسيل كولر، بعدما أعاد مدرب الأهلي توظيفه داخل الملعب، ليبدأ اللاعب مسيرة التوهج الكروى، وأبرزها عندما أحرز هدف الأهلي الثانى فى شباك الزمالك بكأس السوبر المصرى.

ولم يتوقف كريم فؤاد عند تألقه فى لقاء السوبر ليعود لتسجيل هدفين وصناعة مثلهما فى مباراة الداخلية التى انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف ليحصد لقب رجل المباراة.

وعاد كريم فؤاد ليسجل رابع أهدافه في عهد كولر بشباك المقاولون العرب، وإجمالا شارك كريم فؤاد في 47 مباراة مع الاهلى سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى فى 2844 دقيقة لعب وتلقى 5 كروت صفراء وحصد مع المارد الأحمر بطولة وحيدة هي السوبر المحلى.