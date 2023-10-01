شكرا لقرائتكم خبر عن "هيتجنن ويلعب".. تفاصيل إبعاد أكرم توفيق عن مباراة الأهلى وسان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، موقف اللاعبين المصابين فى صفوف النادى الأهلى قبل مواجهة إنبى بكأس مصر، وقال شوبيرفى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم:" رضا سليم جاهز لمباراة إنبى، كان اللاعب اتعرض لكدمة قبل مباراة سان جورج وعشان كولر عنده بدائل كتير فضل يديله راحة بس رضا سليم جاهز لمباراة إنبى".

ويضيف شوبير: "كهربا هيلعب مباراة إنبى عادى لأنه موقوف فى الدوري بس وفاضله 5 مباريات وينتهى الإيقاف، وغياب صلاح محسن وعمرو السولية عن مباراة إنبى أصبح مؤكد".

وتابع شوبير: "موديست بينفذ برنامج لرفع اللياقة البدنية بس جاهز لمباراة إنبى، وكريم نيدفيد ومحمود متولى قربوا يرجعو للتدريبات الجماعية".

وأكمل شوبير: "أكرم توفيق هيتجنن ويرجع يلعب تانى وكان فى اقتراح إنه يلعب مباراة سان جورج بس كولر قال له اهدى شوية وطلب منه الانتظار للمباريات الجاية علشان يكون جاهز بشكل أكبر".

وخاض الأهلي هذا الموسم، 4 لقاءات جاءت كالتالي: مباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي، والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، والثالثة والرابعة مع فريق سان جورج الإثيوبي بذهاب وإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.