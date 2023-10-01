شكرا لقرائتكم خبر عن أنتوني شهد هزيمة اليونايتد من المدرجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

شوهد جناح مانشستر يونايتد البرازيلي أنتوني برفقة خطيبته روزيلين سيلفا وابنه لورنزو لأول مرة في ملعب أولد ترافورد، عندما حضر مباراة هزيمة زملائه أمام كريستال بالاس بهدف.

وكان أنتوني لحق بتمرينات الفريق في ملعب كارينجتون صباح السبت وجلس في المقعد الخلفي لسيارة فان مرسيديس بعد سماح النادي له بمعاودة التمرينات عقب عودته من البرازيل الثلاثاء الماضي.

وذهب أنتوني لمركز الشرطة يوم الخميس للإجابة عن أسئلة المحققين بخصوص تهمة العنف المنزلي التي رفعتها ضده صديقته السابقة جابرييللا كافالان، ويعتقد النادي أن الأدلة التي قدمها نجمه كانت داحضة للتهم.

وأكد المدرب الهولندي إيريك تن هاغ أن عودة أنتوني لن تسبب تشتيتاً وقال: «النادي وضح كل شيء في بيانه وسنركز على المباريات وهو أيضاً كذلك. تحدثت للاعب لكن هذا لا يعني أني حصلت على الانطباع حول وضعه النفسي لذا لن أعلق الآن».

وحصلت الإدارة على موافقة فريق السيدات على عودة أنتوني للتمرينات ووعد الفريق الذي عارض عودة ميسون جرينوود بتزويده بالمستجدات في القضية التي غاب بسببها الجناح البرازيلي عن الـ4 مباريات الأخيرة.