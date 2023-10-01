شكرا لقرائتكم خبر عن من هم مخالفو تعليمات جوارديولا في مباراة الخسارة أمام وولفرهامبتون؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

حدد الإسباني بيب جوارديولا هوية لاعبيه الثلاثة الذين خالفوا تعليماته في مباراة الخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لحامل اللقب على ملعب مولينو معقل مضيفه وولفرهامبتون 1-2.

وقال جوارديولا بعد إهدار بطل الثلاثية فرصة تسجيل رقم قياسي جديد للنادي بالفوز بـ7 مباريات على التوالي بافتتاح الموسم، وتلقى هزيمتين على التوالي لأول مرة منذ يناير ( بعد الخروج من كأس الرابطة مؤخراً ):«لم ننفذ العملية بشكل صحيح ولم نهاجم بمرونة أكبر ولهذا عانينا، عندما يدافع الخصم بهذه المهارة كان يجب على كوفاسيتش ودياز الهجوم على قلب دفاعهم ونحن لم نفعل هذا ولهذا صعبت علينا المهمة».

وتابع جوارديولا الذي شاهد المباراة من منصة «الذئاب» بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء وفق اللائحة الجديدة: «كنا نعرف دائماً أنها ستكون مواجهة صعبة والخصم دافع بشكل مميز جداً في جميع المواقف، لاعبوهم يعرفون تماماً واجباتهم ويفعلون هذا في كل مرة أزور هذا الملعب».

ولم ينج ماثيوز نونيس، الذي استبدله جوارديولا بأوسكار بوب بين الشوطين، من انتقاد المدرب وقال: «كنت بحاجة لمزيد من الديناميكية والمزيد في المساحات الضيقة وأوسكار جيد في العثور على هذا بفضل إبداعه».

وعن نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند الذي لم يلمس الكرة سوى 10 مرات بعد مراقبة لصيقة من ثنائي الذئاب كريج داوسن وماكس كيلمان قال جوارديولا: «ليس من السهل أن تتحرك وأنت محاط بـ3 لاعبين، كان هناك الكثير من اللاعبين يراقبونه».

وأكد جوارديولا أنه كان يفضل أن يكون على خط التماس وأضاف: «كانت المشاهدة مثالية، مشكلة العقوبة أنك يجب أن تكون في الفندق لكنهم سمحوا لي بالتواجد في الملعب وأنا أتقدم بالشكر الجزيل للبريميرليغ لأن هذا لا يحدث في مسابقة دوري أبطال أوروبا. تحدثت مع اللاعبين في الفندق قبل المباراة وتحدثت إليهم بين الشوطين وبعد المباراة، والدجاج في مطعم الضيافة كان لطيفاً لكنني كنت أفضل أن أكون أقرب للاعبين وأشم رائحة العشب».

وقلص أرسنال الفارق مع المتصدر إلى نقطة بعد سحقه بورنموث برباعية نظيفة، لكن جوارديولا أكد أن نتيجة المباراة لا تعني خسارة اللقب وقال: «أنا واثق أننا لم نخسر اللقب اليوم، كان بمقدورنا أن نحقق شيئاً لم يسبق للنادي أن حققه وهو الفوز بـ7 مباريات على التوالي لكن الخصم لعب بشكل مميز ودافع بشكل مميز، جميع من ربط صفوفهم سواء هوانغ هي تشان وماثيوز كونها أو بدرو نيتو استطاعوا المحافظة على الكرة وقيادتها ومراوغتها وإسقاط لاعبينا. إنهم رائعون وقد أخبرتهم بذلك».

في المقابل، قال جاري أونيل مدرب وولفرهامبتون: «كان ربما أكبر فوز لي كمدرب لأن سيتي أفضل فريق في العالم حالياً، لكن الفضل ليس لي بل للاعبين الذين نفذوا الخطة بشكل كامل».