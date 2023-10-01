شكرا لقرائتكم خبر عن تحول في شكل دانا وايت بعد تهديد بالموت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف رئيس الفنون القتالية المختلطة دانا وايت عن شكله الجديد بعد خسارة كيلوجرامات كثيرة بسبب خبر صاعق تلقاه من الخبير البايولوجي جاري بريكا أخبره فيه أن أمامه 10 سنوات فقط كي يعيش إن استمر على هذا المنوال.

ويتحدر وايت من عائلة رياضية وعمل مشرف ملاكمة، لكنه وجد صعوبة في المحافظة على رشاقته في السنوات الأخيرة ثم نشر بسعادة صور «قبل وبعد» لمتابعيه الـ8.4 مليون على إنستجرام وكتب تحتهما: «يساراً 17 مارس 2017 ويميناً 18 سبتمبر 2023».

وقال وايت إنه نفذ جميع تعليمات الخبيرالصحي في ما يتعلق بالحمية والتمرينات وأضاف: «وجدت معاناة في ربط شريط الحذاء وشعرت بصعوبة في المشي. أشعر الآن أنني بسن الـ35 من جديد».