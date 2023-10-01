شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زامل يلتحق بسرب «النوارس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقد نادي الزوراء الرياضي العراقي مع اللاعب أحمد زامل لغرض تمثيل فريقه الكروي الأول في منافسات الدوري العراقي للمحترفين في نسخته الأولى، الذي تنطلق مبارياته في 20 من الشهر الحالي.

وسبق للاعب أحمد زامل أن مثل فريق نفط البصرة قبل مواسم عدة، ثم انتقل إلى فريق القوة الجوية، وعاد في الموسم الماضي مرة أخرى للعب مع فريق نفط البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي الزوراء، أن «اللاعب أحمد زامل وقع على كشوفات نادي الزوراء قادماً من نفط البصرة».

ولم يكشف المكتب الإعلامي قيمة العقد ولا حتى مدته.

الجدير بالذكر أن فريق الزوراء يعاني الآن من غياب المهاجم الهداف، لذلك حاولت إدارته تلافي المأزق الكبير الذي تعيشه عبر التعاقد مع أحمد زامل الذي يجيد اللعب في خط الهجوم، وهو من اللاعبين الهدافين. كذلك بدأت الإدارة مساعي حثيثة لغرض التعاقد مع مهاجم فريق الشرطة والمنتخب العراقي الأول آسو رستم من أجل ضمه إلى سرب «النوارس»، وهو اللقب الذي يطلقه الجمهور العراقي على فريق الزوراء العراقي.

وهناك عائق واحد يقف أمام انضمام اللاعب آسو رستم إلى فريق الزوراء يتمثل بوجود «كفالة» قامت بها إدارة الشرطة لنادي السالمية الكويتي الذي احترف معه رستم قبل موسمين، حيث تشترط إدارة الشرطة أن يتكفل النادي الذي يتعاقد مع رستم أن يتحمل تفاصيل كفالة السالمية الكويتي.