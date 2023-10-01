شكرا لقرائتكم خبر عن جدل بعد إلغاء فوز مهرة لسبب غريب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

ألغى القائمون على سباق كيلارني في أيرلندا، السبت، فوز مهرة (4 سنوات) بالسباق، بعدما تبين أنها ليست المهرة «أنو مانا»؛ بل زميلتها في الإسطبل إنديغو فايف، وحدث الاشتباه؛ لأن المهرتين بغرة بيضاء.

وتم إعلان صاحبة المركز الثاني «بانغ بو» فائزة بالسباق، ما تسبب بإثارة جدل بين المشجعين ومن التعليقات: «فوضى عارمة» و«كيف يحصل هذا ؟».

ولم تشارك المهرة أنو مانا (3 سنوات) التي يدربها جون جيمز فيين في السباق، وكانت مرشحة للفوز بنسبة 2-7 وركب فارسها ليخ روش صهوة زميلتها وفاز، والطريف أن الاعتراض على فوز إنديغو فايف بالسباق حصل بعد 20 دقيقة من نهاية السباق، وبعدما دفعت شركات المراهنة لمن راهن على فوزها.

وعلق أحد القائمين على السباق: «المدرب فيين جاء وقال لنا إنهم أسرجوا المهرة الخطأ؛ لذا لا نعد إنديغو فايف فائزة، لأنها شاركت في سباق قبله».

وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها جواد بطريق الخطأ بسباق أيرلندا؛ إذ تم إلغاء مشاركة أليزارين من سباق مهرجان غالواي 2021، لأنه شارك بدلاً من أوروروا برنسيس.