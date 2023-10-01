شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية العراقي يقع في ورطة بسبب طائرة عسكرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وقع فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم العراقي، في مأزق كبير جداً قبل مباراته أمام فريق أجمك الأوزبكي التي تقام الاثنين في أوزبكستان، وهي ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة أندية آسيا أبطال الدوري.

ومنعت السلطات الأوزبكية، دخول الطائرة العسكرية العراقية التي تقل بعثة فريق القوة الجوية العراقي إلى أجوائها، وقد سعى فريق القوة الجوية لإيجاد علاج مناسب وسريع لهذه الورطة التي وقع فيها من خلال الطلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم التدخل لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لغرض تأجيل المباراة لمدة يوم واحد.

وكان مقرراً أن يتوجه وفد فريق القوة الجوية إلى أوزبكستان صباح الجمعة، لكن تأخر الحصول على موافقات طيران من السلطات الإيرانية والأذرية بعبور أجوائهما، أدى إلى تأجيل الرحلة، ولغاية ليل السبت لم يغادر القوة الجوية العراقي الأراضي العراقية.

وكانت الحكومة العراقية قد خصصت طائرة عسكرية خاصة لنقل فريق القوة الجوية من الأراضي العراقية عبر الأجواء الإيرانية ومن ثم أراضي أوزبكستان، لكن كما يبدو لم يتم تأمين الرحلة بشكل جيد، ليقع فريق القوة الجوية وطاقمه التدريبي الذي يقوده المدرب أيوب أوديشو في مأزق كبير جداً قبل المباراة المهمة للفريق أمام فريق أجمك الأوزبكي. علماً أن فريق القوة الجوية العراقي، يحتل الآن المركز الثالث بمجموعته برصيد نقطة واحدة فقط كسبها من تعادله مع ضيفه فريق سبهان الإيراني 2 – 2، بينما يتصدر فرق المجموعة فريق اتحاد جدة ويليه سبهان الإيراني.