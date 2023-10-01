"حان وقت نجوم الكرة".. فاروق جعفر يكشف مفاجأة في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق والمرشح على منصب رئاسة النادي خلال الانتخابات المقبلة المقرر لها يوم 20 أكتوبر القادم، أنه حان وقت تولي نجوم الكرة المناصب داخل الأبيض.

وقال فاروق جعفر فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" حان الآن الوقت على نجوم نادي الزمالك السابقين فى تولي المناصب الإدارية ورئاسة النادي خلال الوقت الحالي.

وأضاف جعفر فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" أعلن عن مفاجأة في قائمتي الانتخابية خلال 3 أو 4 أيام، واتمني أن تخرج الانتخابات في أفضل شكل".

وتابع:"هناك ترابط خلال الفترة الأخيرة بين جميع أبناء النادي، ومصلحة الزمالك هي الأهم".

وأتم:"الاهتمام بكرة القدم والألعاب الأخرى على رأس أولوياتي حال النجاح في انتخابات نادي الزمالك".

جدير بالذكر أن فاروق جعفر قرر الترشح على منصب رئاسة نادي الزمالك، بجانب أربعة مرشحين أخرين، وهم: حسين لبيب ومرفت السيد أحمد وماجد فاروق الحنبلي وعمر هريدي.