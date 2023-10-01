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الموعد والقناة الناقلة لمباراة فيوتشر أمام سينجيدا بالكونفدرالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - ينشر موقع "الخليج 365" الموعد والقناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر أمام سينجيدا سترارز التنزاني، في الدور التمهيدي لبطولة الكوفندرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة بيراميدز أمام سينجيدا في السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد السلام في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج فريق فيوتشر للفوز خلال هذه المباراة، بهدفين نظيفين من أجل التأهل لدور المجموعات، بعد الخسارة في الذهاب بهدف دون رد.

وتقرر أن تنقل هذه المباراة تُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" “OnTime Sports HD 1”، والمتاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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