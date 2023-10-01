نجم الأبيض السابق: الزمالك يقدر يعمل 3 أو 4 من إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى صالح موسى لاعب الزمالك السابق أن الزمالك قادر على عمل 3 لاعبين أو 4 مثل إمام عاشور.

قال صالح موسى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إمام عاشور لاعب كبير لكن الزمالك أكبر ويعمل 3 أو 4 قد إمام عاشور"

وأضاف:"الزمالك يحتاج لقطاع الناشئين كي يقوم بتصعيد نموذج مثل إمام عاشور مرة أخرى، خاصة وأن هناك مواهب كثيرة داخل النادي الأبيض".

واختتم: "إمام عاشور بالطبع نقطة فارقة مع الأهلي ويمثل حلقة الوصل بين الوسط والهجوم، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها".

وكان إمام عاشور انتقل إلى النادي الأهلي مطلع الموسم الحالي، بعد رحلة احتراف قصيرة في الدوري الدنماركي وتحديدا نادي ميتلاند الذي انتقل له من نادي الزمالك خلال شهر يناير الماضي.