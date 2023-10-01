''الأهلي مع بيراميدز''.. شوبير يكشف مفاجآت منتظرة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجآت منتظرة في قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يشارك فيها فريقي الأهلي وبيراميدز من مصر.

قال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: "التصنيف الأول لقرعة دوري أبطال أفريقيا ظهر، ولأول مرة منذ سنوات، النادي الأهلي يبعد عن صن داونز الجنوب أفريقي"

أضاف "شوبير": "التصنيف الأول هيكون الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز، دول تأهلوا خلاص".

أوضح: "التصنيف الثاني بيراميدز وبترو أتليتكو الأنجولي تأهلا خلاص، وممكن بيراميدز يكون مع الأهلي في مجموعة واحدة على فكرة، ويكون في نفس التصنيف هيتواجد شباب بلوزداد الجزائري وسيمبا التنزاني".

أكمل: "التصنيف الثالث مازيمبي الكونغولي، ويانج أفريكانز تأهلا وفاضل الهلال السوداني وأسيك الإيفواري أو أهلي بني غازي".

أنهى تصريحاته: "التصنيف الرابع تخيل هيكون موجود فيه النجم الساحلي الجزائري اللي تأهل للمجموعات، ومعه جلاكسي البتسواني وميدياما الغاني وأيضا نواذيبو الموريتاني الذي اقترب من الصعود".

جدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ستقام يوم الجمعة المقبلة، حيث يشارك فريقي الأهلي وبيراميدز، في دوري الأبطال، والزمالك في الكونفدرالية في انتظار تأهل بيراميدز بنفس البطولة.