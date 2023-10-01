شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن إيقاف كهربا.. ويرد على مسئول الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة بشأن عقوبة محمد عبد المنعم، كهربا لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، وحقيقة تعرضه للإيقاف مجددا، على خلفية أزمته مع نادي الزمالك.

قال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: "أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادي الزمالك، خرج وقال أنه سيتم عمل أمر أداء على ممتلكات محمود عبدالمنعم كهربا لضمان حقوق نادي الزمالك، وأنا بقول الكلام ده مش مظبوط".

أضاف "شوبير": "لا أعرف المدير المالي للزمالك شخصيا، ولكني أسمع عنه كل خير، وبقوله الكلام اللي حضرتك قولته مش مظبوط ولا يمكن فعل ذلك إلا في حال الحصول على حكم نهائي".

أوضح: "قصة كهربا باختصار، أن المحامي الخاص بيه طلب الحيثيات وسيتم عمل استئناف على الحكم، وده هيخلي اللاعب يلعب لنهاية الموسم وده على مسئوليتي ولن يتم إيقافه".

وأتم تصريحاته: "حسب اللوائح كهربا هيفضل يلعب زي الموسم الماضي، رغم الكلام اللي عمال يطلع بإيقاف اللاعب، كل دي اجتهدات، أو أنه هيدفع الفلوس عشان يخلص ويركز بقى في الملعب".

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدرت قرارا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا، بمبلغ 2 مليون دولار، لصالح نادي الزمالك، على خلفية عدم الالتزام بالتعاقد مع الأبيض والرحيل قبل انتهاء عقده.