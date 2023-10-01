بث مباشر.. مباراة الأهلى ودجلة الجامعة بالبطولة العربية للسلة

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سلة الأهلى، اليوم، أولى مبارياته بالبطولة العربية لكرة السلة والتى تقام بقطر، حيث يلتقى مع فريق دجلة الجامعة العراقى، بالبطولة التى تستمر حتى 12 أكتوبر الجارى.

بث مباشر .. مباراة الاهلى و دجلة الجامعة

يقدم الخليج 365 بثا حيا ومباشرا لمباراة الأهلى و دجلة الجامعة في البطولة العربية لكرة السلة.

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.