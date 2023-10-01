جودوين يخضع للفحص الطبى فى الطلائع قبل مواجهة فيوتشر بالدورى

القاهرة - سامية سيد - يخضع النيجيري جودوين شيكا أوكوار لاعب طلائع الجيش للفحص الطبي لتحديد تطورات تعافيه من الإصابة استعدادًا للظهور مع فريقه أمام فيوتشر.

وتعرض جودوين لإصابة بشد في العضلة الخلفية فى أول ظهور رسمى له بقميص طلائع الجيش فى مباراة البنك الأهلى بافتتاحية الدوري ليضع محمد الأسيوطى طبيب الطلائع برنامج تأهيلى له نفذه خلال الأيام الماضية.

ويستعد الطلائع لمواجهة فيوتشر المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نايل.

ونجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الافتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب جهاز الرياضة، أحرز أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش يسري وحيد برأسية قوية في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وعبدالرحمن شيكا في الدقيقة 87.

وتعادل طلائع الجيش مع انبى سلبياً فى الجولة الثانية للدوري المصري.