بعد أزمة الهدف الملغي.. قرارات عاجلة ضد حكام مباراة ليفربول وتوتنهام

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت لجنة التحكيم في الدوري الإنجليزي أول قرار لها ضد حكام مباراة توتنهام وليفربول، بعد إلغاء هدف صحيح لـ"الريدز".

وكان الحكم سيمون هوبر قد ألغى هدفا صحيحا لليفربول ضد توتنهام، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بداعي سقوط الكولومبي لويس دياز، لاعب "الريدز" في مصيدة التسلل.

وقام حكم تقنية الفيديو بمراجعة القرار، ورغم أن الإعادات أظهرت صحة الهدف وعدم تسلل لويس دياز، لكن الهدف تم إلغاؤه، ليفوز توتنهام بالمباراة بنتيجة 2-1.

وبعد المباراة بساعات قليلة، أصدرت لجنة التحكيم بالدوري الإنجليزي الممتاز بيانا أكدت فيه أن هدف ليفربول الملغي كان صحيحا، لكن تقنية الفيديو لم تحتسبه بسبب خطأ بشري.

ولاحقا، أصدرت اللجنة قرارا آخر، وهو إيقاف دارين إنجلاند، حكم تقنية الفيديو في مباراة توتنهام وليفربول، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكان من المقرر أن يدير إنجلاند مباراة برينتفورد ومضيفه نوتنجهام فورست، اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز كحكم "فار"، قبل أن يصدر قرار بمنعه.

كما تم إيقاف دان كوك، حكم الفار المساعد في نفس المباراة، والذي كان سيتولى مهمة الحكم المساعد في مباراة فولهام وتشيلسي، مساء غد الإثنين.

وسيدير كريج باوسون مباراة نوتنجهام فورست وبرينتفورد كحكم رابع بدلاً من إنجلاند، بينما سيحل إيدي سمارت محل كوك كحكم مساعد في مواجهة فولهام وتشيلسي.