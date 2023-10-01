شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى فى خطاب رسمى: اتحاد الكرة لم يملك معيارًا ثابتًا لاختيار فرق كأس السوبر والان مع تفاصيل الخبر
وانتقد نادى إنبى فى خطابه المرسل إلى اتحاد الكرة حديث مسئولى الجبلاية بأنه المشاركة فى كأس مصر لا تعتمد على ترتيب المراكز مؤكداً أن هناك خلل فى الاختيارات خاصة أن المربع الذهبي لكأس مصر عنصر تنافسى مشترك مع بطولة الدورى على حد وصفهم.
كما نوه إنبى فى خطابه الرسمى إلى تلقيه خطاباً من اتحاد الكرة قبل بداية الموسم يفيد بإيقاف عدد من اللاعبين فى الثانية مساء 13 سبتمبر الماضى قبل أن يتم تغييره فى السادسة مساء نفس اليوم بذات الرقم الصادر مؤكداً أنه لم يفتعل المشاكل وتغاضى عن هذا الأمر.
وأشار نادى إنبى إلى أن اتحاد الكرة لم يمنحهم إجابة كافية ووافية عن عن نظام مواعيد وتوقيتات المباريات ما بين الرابعة عصراً والسابعة مساءاً مؤكداً أن هذه الأمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة فى الدورى.
كما تحدث نادى إنبى عن أزمة رئيس قطاع الناشئين وإزالته من الجروب الخاص برؤساء ومديرى القطاع موضحاً أنه لم تكن هناك أى ازمة مع النادى الأهلى مواليد 2003 ولكن اعتراضهم على الطريقة التى تم التعامل بها مع رئيس قطاع الناشئين بالنادى البترولى بالتنسيق مع لجنة المسابقات دون إخطار الإدارة.
وكان مسئولو اتحاد الكرة، قد ردوا على خطاب نادى إنبى الذى يتضمن احتجاجًا على مواعيد مبارياته في الدورى بسبب إقامتها في الرابعة عصرًا، بجانب مطالبته بالمشاركة في كأس السوبر حتى لو خسر أمام الأهلى في نصف النهائي كمثل لكأس مصر.
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن إنبى سيخوض 4 جولات في الساعة السابعة مساءً بداية من الجولة الثالثة حتى السابعة وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي سيكون إنبي خاض 6 جولات الساعة 7 و3 جولات الساعة 4 فقط .
أضاف مسئولو اتحاد الكرة أن كأس مصر لا يوجد به تحديد مراكز من الثالث للأخير، واختيار فيوتشر باعتباره رابع الدوري حال خسارة إنبي من الأهلي في الدور قبل النهائي لكأس مصر لأنه لا يوجد ترتيب مراكز في كأس مصر منذ نشأة بطولة كأس مصر .
تابع مسئولو اتحاد الكرة أن نادي إنبي لعب على ملعبه أمام طلائع الجيش مباراة من الجولتين التي لعبهما بالدوري ولا صحة لما يقوله مسئولوه بأنه لعب المباراتين خارج ملعبه كما جاء في بيانه .
وتساءل مسئولو اتحاد الكرة: "لماذا يتعمد رئيس نادي انبي في بياناته الحديث عن الأندية الأخرى والتي بدأت بأزمة مواليد 2003 للناشئين بالنادي الأهلي، وبيانه الحالي ضد نادي فيوتشر".
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