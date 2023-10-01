الامارات | مدرب توتنهام: حكم الفيديو المساعد لن يقضي على الأخطاء بكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير إنه ليس من أنصار حكم الفيديو المساعد إذ أن النظام يعقد الأمور وذلك بعدما استفاد فريقه من خطأ ارتكبه الحكام في فوزه 2-1 على ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء أمس. وأقرت رابطة الحكام بأن إلغاء الهدف الذي سجله لويس دياز جناح ليفربول في الشوط الأول كان خطأ بشريا.

وأبلغ بوستيكوجلو الصحفيين بعد المباراة "قلت إنني لم أكن مطلقا من أنصار (حكم الفيديو المساعد) منذ بدء الاستعانة به. لا لشيء سوى لأنني أعتقد أنه يعقد جوانب من اللعبة اعتقدت فيما مضى أنها واضحة جدا، لكن في نفس الوقت أرى السبب الذي يجعل تدخل التكنولوجيا حتميا. يجب علينا التعامل مع ذلك".

وقال إن "اللعبة مليئة بقرارات تحكيمية تاريخية لم تكن صائبة، لكننا جميعا تقبلنا أنها جزء من اللعبة لأننا نتعامل مع بشر". وأضاف "أعتقد أن الناس تظن مخطئة أن حكم الفيديو المساعد سيكون بلا أخطاء. لا أعتقد أن هناك أي تكنولوجيا لأن جانبا كبيرا من لعبتنا لا يعتمد على الحقائق. الأمر مفتوح للتأويل وهم بشر". وتابع "عندما ترفع سقف التوقعات بخصوص شيء ما، فإنه سيخفق لا محالة، لذا إذا كان الناس يعتقدون أنه شيء سيصبح مثاليا في مرحلة ما، فإن هذا لن يحدث".