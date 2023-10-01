الامارات | هزاع بن زايد يرعى بطولات أبوظبي العالمية للجودو والكاتا و"المحاربين القدامى"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد الإمارات للجودو بطولات أبوظبي العالمية الـ 3 من 24 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 70 دولة. وتقام البطولات الثلاثة تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي. وتقام البطولات وهي "أبوظبي جراند سلام" للجودو، بصالة "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية، و"الكاتا" و"المحاربين القدامى" بصالة جامعة السوربون في أبوظبي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة العديد من الجهات الأخرى.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، للبطولات الثلاث.

وأكد الحرص على التنظيم النموذجي لفعاليات المهرجان الرياضي المصاحب، بما يعكس المكانة المرموقة لأبوظبي في استضافة البطولات الرياضية، مشيدا بالخبرات المتراكمة للجان المنظمة، لتعزيز النجاحات التي تحققت في البطولات الماضية، ونالت الإشادة والتقدير من الاتحاد الدولي للجودو والاتحادات المشاركة.