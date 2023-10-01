مباراة ودية.. منتخبنا الوطني يفوز على وادي دجلة المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف

المنامة - ياسر ابراهيم - تغلب منتخبنا الوطني الأول على فريق وادي دجلة المصري بثلاثية مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم بينهما عصر السبت، ضمن تحضيراته للمرحلة الأولى من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026م.



وتقدم منتخبنا بهدفين دون مقابل في الشوط الأول بأقدام يوسف الحيمي، وأحمد ماهر، على التوالي مع سيطرة واضحة على مجريات اللعب، حسب حساب "الاتحاد اليمني لكرة القدم".



وفي الشوط الثاني قلص وادي دجلة النتيجة عن طريق المهاجم أحمد حسام، فيما عزز البديل حمزة محروس، تقدم منتخبنا بإحرازه الهدف الثالث بعد اختراقه لدفاع وادي وجلة، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ومن المقرر أن يلعب منتخبنا الوطني مواجهتي الذهاب والإياب أمام منتخب سيرلانكا في الـ 12 والـ 17 من أكتوبر الجاري، ضمن مباريات المرحلة الأولى من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026م.

