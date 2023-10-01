الدوري الإنجليزي.. ويسا يقود هجوم برينتفورد لمواجهة نوتنجهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
يُلاقي برينتفورد نظيره نوتنجهام فورست ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ4 مساء.
يبدأ مدرب برينتفورد "توماس فرانك" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: فالكين
خط الدفاع: ايير، كولينز، بينوك، هيكي.
خط الوسط: ينسين، نورجارد، يانلت.
خط الهجوم: مبيومو، ويسا، لويس بوتير.
يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 نقاط، وبفارق 12 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.
تشكيل فريق نوتنجهام فورست
وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب نوتنجهام "ستيف كوبر" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: تيرنر
خط الدفاع: أورييه، بولي، نياخات، موريلو.
خط الوسط: سنجره، مانجالا، دومينجيز.
خط الهجوم: إيلانجا، أونيي، هودسون أودوي.
يحتل نوتنجهام المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري
الإنجليزي برصيد 7 نقاط.