هل يحق لـ كهربا المشاركة مع الأهلي أمام إنبي رغم الإيقاف؟ مصدر يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف محمود كهربا من المشاركة مع الفريق الأحمر في مواجهة إنبي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

وتعرض محمود كهربا للإيقاف من جانب اتحاد الكرة وعدم المشاركة مع النادي الأهلي لمدة 6 مباريات، على خلفية السباب في مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الموسم الماضي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن موقف مشاركة كهربا في مباراة الأربعاء أمام إنبي قانوني.

وأضاف المصدر: إيقاف كهربا أمام إنبي قانوني، خاصة وأن الإيقاف يسري على مباريات الدوري فقط، وليس الكأس.

وكان النادي الأهلي تأهل مؤخرا، إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد إقصاء سان جورج الأثيوبي بمجموع المباراتين 7\0.