منتخب الطائرة يفوز على اليابان في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح المنتخب الوطني المصري للكرة الطائرة، في تحقيق الفوز الأول على حساب منتخب اليابان، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وخسر المنتخب الوطني الشوط الأول، بنتيجة (25-14)، وحسم المنتخب الياباني الشوط الثاني من اللقاء لصالحه، أيضا بنتيجة (25-10).

وفي المقابل، تمكن المنتخب المصري من حسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة (25-23)، واستطاع الفراعنة إدراك التعادل في إجمالي الأشواط، بعد حسم الشوط الرابع لصالحه بنتيجة (25-23).

وحسم المنتخب الوطني المباراة لصالحه، بعد الفوز في الشوط الخامس والفاصيل، بنتيجة (15-13).

وكان المنتخب الوطني خسر أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، من أمس السبت، في الجولة الأولى، بثلاثة أشواط دون رد.