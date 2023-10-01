فانتازي.. كلوب يكشف آخر تطورات إصابة جاكبو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

شهدت مباراة ليفربول ضد توتنهام أمس السبت، خروج المهاجم الهولندي كودي جاكبو بسبب الإصابة ومشاركة جوتا بدلا منه في الدقيقة 46 من زمن شوط المباراة الثاني.

وينتظر ليفربول نتائج الفحوصات الطبية لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها كودي جاكبو أمام توتنهام هوتسبير مساء السبت. وفقا للموقع الرسمي للنادي.

وتعرض المهاجم للإصابة بسبب التحام قوي مع ديستني أودوجي قبل أن يسجل هدف التعادل للريدز على ملعب توتنهام.

وأكد يورجن كلوب خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة أنه ينتظر المزيد من المعلومات والنتائج الطبية من أجل تحديد مدى خطورة الإصابة.

وقال مدرب ليفربول: "خسرنا لاعبان بسبب الطرد وربما سيكون جاكبو اللاعب الثالث بسبب الإصابة، أنه أمر سيء، لذا يجب التعامل مع الأمر بكل احترافية".

وردا على سؤال عما إذا كانت إصابة جاكبو سيئة، اختتم كلوب: "ربما تكون كذلك، أنا لا أعرف حتى الآن، سجل جاكبو هدف بعد الالتحام مع لاعب توتنهام، ولكن عقب تسديدة الهدف شعر بألم كبير".