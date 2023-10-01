"كانت هتبقى كارثة".. نجم الزمالك يكشف ما فعله اللاعبين مع أوسوريو أمام أرتا سولار

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، يلعب بتشكيل سيء في المباريات بجانب التغييرات، وهو ما يؤثر على مستوى اللاعبين والنتائج.

وقال طارق السيد فى تصريحات إذاعية عبر برنامج في الملعب وأنت سايق:" للأسف الزمالك معاه مدرب بيألف فى التشكيل، وجميع قراراته غير مفهومة وتحتاج للتفسير، ونرى تغييرات غريبة وخاطئة، بجانب أيضًا دراسته للمنافس بشكل خطأ، وعدم الاعتماد على طريقة لعب مناسبة لإمكانيات الفريق.

وأضاف:" الخروج أمام أرتا سولار الجيبوتي فى الكونفدرالية كان سيكون كارثة كروية في تاريخ النادي بسبب أوسوريو".

وتابع:"أرى أن عودة الزمالك فى المباراة عندما قام كل لاعب باللعب في مركزه ولم يسمع تعليمات أوسوريو الغريبة للغاية، مما جعل هناك انتفاضة كبيرة في المستوى".

ويذكر أن الزمالك استطاع التأهل في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز إيابًا على فريق أرتا سولار الجيبوتي برباعية مقابل هدف.