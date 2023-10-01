شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: ننتظر خطابا رسميا من الجهاز الفنى لتطبيق غرامة محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إبلاغ أوسوريو، المدير الفني للزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة، بمعاقبة محمود علاء بتغريمه 250 ألف جنيه، على خلفية الحديث بحدة مع مدحت عبد الهادى مدرب الفريق، في آخر مران للزمالك قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتى في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن أن الغرامة التي تم توقيعها على اللاعب سيتم خصمها من مستحقاته لدى النادى، فور وصول طلب رسمي من الجهاز الفني بالعقوبة.

رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فكرة إيقاف اللاعبين كنوع من أنواع العقوبة، حيث أكد أن هذا النوع من العقاب يضر الفريق بشكل أكبر، خاصو في ظل تلك المرحلة والتي تشهد نقص عددى في صفوف الفريق، بسبب عدم التدعيم في الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب إيقاف القيد، وهو الأمر الذى طبقه أوسوريو على محمود علاء مدافع الفريق.