شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة فيوتشر وسينجيدا اليوم في الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر مباراة مهمة اليوم مع فريق سينجيدا بيج ستارز التنزاني فى الكونفيدرالية ويتطلع الجهاز الفني للفريق لتخطي عقبة بطل تنزانيا اليوم من أجل مواصلة المشوار في البطولة القارية ، ونستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة اليوم.

س: ما هو موعد وملعب مباراة فيوتشر وسينجيدا؟

ج: تقام المباراة في الخامسة من مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور 32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

س: ماذا فعل الفريقين في مباراة الذهاب؟

ج: خسر فريق فيوتشر من نظيره سينجيدا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب عزام، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

س: ما هي القناة الناقلة لمباراة فيوتشر وسينجيدا؟

ج: تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى فى الكونفدرالية.

س: من هو طاقم تحكيم موريتانى لمباراة فيوتشر وسينجيدا؟

ج: يتولى الموريتاني دهاني بيدا مهمة حكم الساحة فى مباراة فيوتشر وسينجيدا ويعاونه التوجولي جوناثان أنتونيو كوفي، والموريشيوسي ديمبينيانا اندريا، حكام مساعدين، والموريتاني بابا كار سار حكم رابع، والإثيوبي بيجاشاو آسفو مراقب للمباراة.

س: ماذا فعل فيوتشر في أخر مبارياته بالدوري؟

ج: نجح فريق مودرن فيوتشر في تحقيق الفوز على فريق الداخلية، بهدفين مقابل هدف، بعد مباراة كان بطلها محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى فرق فيوتشر.