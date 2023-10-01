شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة في الزمالك لبحث تطورات قضية كهربا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع الشئون القانونية لبحث آخر تطورات قضية كهربا، والغرامة الموقعة عليه ومن المقرر أن تعقد الجلسة في مقر النادى بميت عقبة، لمناقشة تطبيق أمر الأداء بعد أن حصل الزمالك على حكم بسداد الغرامة.
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة دورى نايل.
وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وحقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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