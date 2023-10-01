شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يتحرك لاستضافة مباريات 4 منتخبات فى تصفيات كأس العالم بالقاهرة، الأهلى يسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة لمواجهة سيمبا في الدوري الأفريقي.

الأهلى يسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة لمواجهة سيمبا في الدوري الأفريقي

استقر النادي الأهلي على السفر بطائرة خاصة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في ضربة البداية ببطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، وتقرر سفر الفريق يوم 18 أكتوبر الجاري لخوض المباراة المقرر لها 20 الشهر الجاري.

الإسماعيلى يقرر صرف مكافأة الفوز على الاتحاد قبل مواجهة الأهلى

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن صرف مكافأة الفوز على الاتحاد السكندري بالجولة الأخيرة للدوري وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الاهلى بالجولة المقبلة من دوري نايل.

اتحاد الكرة يتحرك لاستضافة مباريات 4 منتخبات فى تصفيات كأس العالم بالقاهرة

بدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تحركاته واتصالاته مع 4 منتخبات هي جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وإثيوبيا لاستضافة مبارياتهم أمام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ذهابًا وإيابًا.

عمرو السولية يواصل الغياب عن الأهلى أمام إنبى بكأس مصر

يواصل عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الأهلى الغياب عن فريقه فى مباراة إنبى بكأس مصر بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية.

أعلنت قناة أون تايم سبورتس إذاعة مباراة بطولة كأس السوبر للكرة النسائية موسم 2022 / 2023 في الرابعة عصر اليوم الأحد بين فريقي وادي دجلة "بطل الدوري" وتوت عنخ آمون "بطل الكأس" على ملعب نادي الترسانة الرئيسى.

قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو إعادة يوسف أوباما لاعب الفريق إلى تشكيل الابيض، بعد تألقه فى مباراة الأمس أمام أرتا سولار بالكونفدرالية.