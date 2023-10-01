شكرا لقرائتكم خبر عن ڤيڤالدا دا سيلڤا تفوز بجائزة أفضل لاعبة فى مباراة الأهلي ونزيكو الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت ڤيڤالدا دا سيلڤا، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي لسيدات اليد، على جائزة أفضل لاعبة في مباراة ننزيكو الكاميرونى التي جمعت الفريقين ببطولة أفريقيا أبطال الدوري المقامة في الكونغو برازافيل.

وقدمت ڤيڤالدا دا سيلڤا أداءً مميزًا ساهم في فوز "سيدات يد الأهلي" بنتيجة 33-31.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق مع بريميرو الأنجولي غدا الأثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

وتضم بعثة "سيدات يد الأهلي" المشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري كلًّا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.