شكرا لقرائتكم خبر عن 5 غيابات عن بروكسي أمام بترول أسيوط في دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سمير مدرب فريق بروكسي أن جميع اللاعبين جاهزين لمواجهة الغد أمام بترول أسيوط ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين والتي ستقام في أسيوط.

وقال سمير في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن مباراة الغد تمثل أهمية كبرى للفريق حيث يسعي بروكسي لحصد أول 3 نقاط في المسابقة بعد تعادله في المباراة الأولي أمام القناة بهدف لكل منهما.

وأكد سمير أن الفريق يعاني من غياب 5 لاعبين عن مباراة الغد وهم مدحت فاقوسة بسبب الإصابة في الركبة، ومحمود عزت ونادي حسن لعدم الجاهزية نتيجة التعاقد معهما قبل انطلاق المسابقة بأيام، وعمرو عبد العزيز ومحمد أحمد لإسباب فنية.

ويواجه فريق بروكسي نظيره بترول أسيوط غدًا في الجولة الثانية من الدوري، علي ملعب بترول أسيوط، وكان الفريق قد سافر إلي أسيوط أمس للمبيت بها يومين وخوض المران الرئيسي علي ملعب المباراة.