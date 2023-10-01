شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم على غزل المحلة بهدف نظيف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وحرس الحدود بتقدم الضيوف بهدف نظيف أحرزه محمود ممدوح في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول للمباراة التي أقيمت بينهما اليوم بافتتاح الجولة الثانية من دوري المحترفين والمقامة على استاد غزل المحلة.

وسيطر فريق غزل المحلة على أحداث المباراة، وكان الأخطر على مدار احداث الشوط، واعتمد فريق حرس الحدود علي الهجمات المرتدة والتي أسفرت إحداها عن ركلة حرة على حدود منطقة جزاء غزل المحلة، ولولا براعة الحارس عمرو شعبان لتم إيداعها في المرمي معلنة تقدم حرس الحدود.

في المقابل نشط لاعبو غزل المحلة لحسم المباراة من شوطها الأول، خاصة عبده يحيي وخالد الأخميمي إلا أن محاولات أصحاب الأرض الهجومية لم تسفر عن أهداف، وفي الدقيقة 42 يحرز محمود ممدوح هدف التقدم لفريق حرس الحدود من رأسية رائعة بعدما حول عرضية احمد شديد قناوي باتقان داخل مرمي عمرو شعبان معلنا تقدم حرس الحدود وانتهاء الشوط الاول بهدف نظيف.

بدأ فريق غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من: عمرو شعبـان في حراسـة المرمى ، عمرو الجزار، أحمد طارق، عبد الرحمن بودي، عمـوري، بيسـو، محمد جــابـر، خالد الأخميمي، يوسف بيبـو، عبده يحيـى، أسامة خليل.

فيما بدأ فريق حرس الحدود المباراة بتكشيل مكون من : محمد فوزي في حراسة المرمي، خالد سامي، حامد الجابري، محمود ممدوح، أحمد شديد، مصطفي جمال، يحيى حامد، إبراهيم القاضي، عبد الرؤوف زيكا، جلال الشرقاوي، محمد القط.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، حيث حقق غزل المحلة الفوز على جمهورية شبين بهدف نظيف فى الجولة الأولى، فيما فاز حرس الحدود على أبو قير للأسمدة فى نفس الجولة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على جمهورية شبين بهدف نظيف.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الخامس فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 3 نقاط بعد الفوز على أبو قير بهدف إبراهيم القاضى.