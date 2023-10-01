وسائل إعلام تكشف: هل احتفل إمام عاشور بـ «ريمونتادا الزمالك»؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تصدر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث روادها عن تصرفه المفاجئ بعد فوز الزمالك الدرامي على أرتا سولار بطل جيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف، وتأهل الفريق الأبيض لمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووفقا لصحيفة "الوطن"، فقد وضع إمام عاشور علامة الإعجاب على منشور عبر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، بموقع "انستجرام"، الخاص بالفوز على أرتا سولار.

وأضافت الصحيفة إنه وبعد دقائق، حذف إمام عاشور علامة الإعجاب، على منشور نادي الزمالك.

أحمد دويدار يوجه رسالة إلى إمام عاشور

وجه أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى إمام عاشور، بعد تداول صورة لاحتفاله بفوز الفارس الأبيض على أرتا سولار بطل جيبوتي.

وعبر صفحته بموقع "فيس بوك"، كتب دويدار: "لايك إمام عاشور لصفحة الزمالك، غريب جدا، ولعيب عجيب، قلبه أبيض ودمه أحمر"، وفقا لصحيفة "الوطن".

أول تعليق من الأهلي

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل النادي الأهلي - رفض ذكر اسمه - قوله إن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "غير صحيحة".

وأضف المصدر أن "إمام عاشور لم يسجل علامة إعجاب على فوز الزمالك، وما يتردد غير صحيح وهدفه تشتيت اللاعب".

واختتم المصدر: "إمام عاشور كان يحتفل بعيد ميلاد زوجته، وعند سؤاله عما أثير حول احتفاله بفوز الزمالك، أكد أنه لم يشاهد الصورة من الأساس بسبب انشغاله مع زوجته أمس".

وفي السياق، نقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي عنّف عاشور ووبَّخه بشدة بسبب هذا التصرف.

وأضاف المصدر أن بيبو طلب من عاشور حذف الإعجاب سريعًا، وبالفعل استجاب اللاعب لمطلب مدير الكرة بالأهلي.

وأثار إمام عاشور جدلا واسعا بهذا التصرف، حيث أكدت بعض الجماهير أنه ما زال مشجعًا للقلعة البيضاء، رغم لعبه لصفوف الأهلي.

وعبَّرت بعض جماهير الأهلي عن استيائها من تصرف اللاعب، حيث طالبوه بحذف المنشور على الفور.

وكان الزمالك قد عاد بريمونتادا تاريخية أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ستاد القاهرة الدولي، بتحقيقه للفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، علما بأن مباراة الذهاب قد انتهت بخسارته بهدفين نظيفين.