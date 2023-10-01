شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالإعلان عن قائمة الفريق لمواجهة نظيره نابولي، في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره نابولي، يوم الثلاثاء القادم، في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد، غياب ديفيد ألابا بسبب مُعاناته بإصابة عضلية، وأردا جولر.

قائمة ريال مدريد لمواجهة نابولي

حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، لوكاس كانيزاريس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، الفارو كارييو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز.