شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن ملعب خارج القلعة البيضاء لنقل تدريبات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الإدارى لنادى الزمالك بقيادة أحمد حسنى، عن ملعب مناسب لنقل تدريبات الفريق الكروى الأول، عليه، والابتعاد عن قلعة ميت عقبة، فى الفترة الحالية، بسبب التجهيز للانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجارى.

ويفاضل الجهاز الإدارى، بالتشاور مع الجهاز الفنى وعبد الواحد السيد مدير الكرة، بين عدة ملاعب لإختيار أفضلهم ونقل تدريبات الفريق إليه، لاسيما وإن ملعب دريم في السادس من أكتوبريعد هو الأقرب حتى الوقت الحالى لاستضافة التدريبات.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة دورى نايل.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والأياب.

سجل ارساما حسن هدف التقدم لأرتا سولار فى الدقيقة 16، ثم سجل يوسف أوباما هدف التعادل فى الدقيقة 50، وفى الدقيقة 52 سجل شيكابالا الهدف الثانى، وسجل زيزو الهدف الثالث فى الدقيقة 74، قبل أن يحرز حمزة المثلوثى الهدف الرابع فى الدقيقة 89.