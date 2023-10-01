شكرا لقرائتكم خبر عن 36 مُحكَّمة فى انطلاق معسكر الحكام للإناث بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اليوم الأحد، معسكر الحكام "للمحكمات الإناث"، بأحد فنادق القاهرة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد في مختلف الدرجات.

وشهد المعسكر تقسيم المحكمات على فوجين، يضم الفوج الأول الذى انطلق اليوم 36 محكمة، بينما يضم الفوج الثاني 16 مُحكَّمة.

ومنح فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكام تعليمات بعدم السماح لأى لاعب للاحتفال بتسجيل الأهداف أكثر من 60 ثانية، مؤكدًا أنه سيتم احتساب هذه المدة وقتا بدلا من الضائع مع كل هدف يتم تسجيله.

وطلب البرتغالي فيتور بيريرا تقييمًا شهريًا لجميع الحكام فى الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني من المراقبين وأعضاء اللجنة، لمعرفة أفضل الحكام بصفة دورية ومنحهم المباريات المهمة ونهائيات البطولات المصرية، وسيتم الإعلان عن أفضل الحكام بصورة دورية لتحفيزهم.

ووضع البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، نظامًا أسبوعيًا لتقييم الحكام فى كل جولة، للوقوف على مستوى الحكام، وكلف إدارة التطوير والتعليم بتجهيز قاعدة بيانات لجميع الحكام المشاركين في إدارة الدورى الممتاز.

وتواصل رئيس لجنة الحكام مع مديري الكرة والإداريين بالأندية فى الدورى الممتاز بأنه سيتم تطبيق الوقت بدل الضائع بالشكل الذى حدث فى المونديال الأخير وبقية البطولات، حيث وصل لـ10 دقائق فى بعض المباريات.