شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل لجري «سفاري الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم فتح باب التسجيل لفعالية «جري مجلس الشارقة الرياضي» التي تقام يوم 8 أكتوبر الجاري بسفاري الشارقة، وتستهدف الفعالية مشاركة 400 متسابق من الجنسين في مختلف المراحل السنية، تعزيزاً لمفهوم الرياضة المجتمعية، وسيشترك مع المجلس في تنظيمها شركة «القدرة» للخدمات الرياضية وعدد من الجهات المعاونة.

وتشتمل فئات السباق على مسافة 10 كيلومترات، ومسافة 5 كيلومترات للمواطنين والمواطنات والفئة المفتوحة للرجال والسيدات، مسافة 2.5 كلم، ومسافة 800 متر للناشئين.

وسينطلق السباق الأول في السادسة و45 دقيقة وتعقبه السباقات الباقية على التوالي بفاصل 5 دقائق بين كل منها، وسيحصل كل مشارك في السباق على ميدالية تذكارية تحمل شعار السباق ورمزه، فيما سيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

وأشار ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس إلى أن فعالية جري مجلس الشارقة الرياضي من الفعاليات المميزة سنوياً للمجلس وتحظى دائماً بإقبال طيب قائلاً: «هذا العام اخترنا سفاري الشارقة الذي يقع بمدينة الذيد وهو من الأماكن الجميلة في الإمارة، وسيضيف للفعالية صدى جميلاً، ونهدف إلى تنويع إقامة الفعاليات في مختلف مدن الإمارة بما يسهم في الترويج سياحياً ومن كافة النواحي».