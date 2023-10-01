هل يعود للمشاركة؟.. تفاصيل جلسة سامسون مع أوسوريو



محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث البنيني سامسون، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، مع الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق من أجل معرفة مصيره في ظل خروجه من الحسابات في الفترة الماضية.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن اللاعب البنيني تحدث مع المدير الفني الكولومبي، عقب استبعاده من قائمة الفريق الأبيض في المباراة الماضية أمام أرتا سولار الجيبوتي.

أوضح المصدر، أن سامسون استفسر عن عدم مشاركته في المباريات الماضية، وخروجه من الحسابات مؤكدا أنه يرغب في المشاركة في الفترة المقبلة خاصة وأنه يخوض التدريبات بكل قوة.

أضاف المصدر: أوسوريو أكد للاعب أنه لديه العديد من اللاعبين في خط الهجوم ويتم الاعتماد عليهم حاليا نظرا للمزايا العديدة التي يتمتعوا بها، وعليه مواصلة التدريبات وسيشارك حسب رؤيته.

وكان أوسوريو كشف مع نهاية الموسم الماضي، عدم حاجته للبنيني سامسون، مطالبا برحيله، ولكن فشل مسئولي النادي في تسويق اللاعب، واستمر مع الأبيض.

ولم يشارك سامسون مع الزمالك في أي مباراة منذ بداية الموسم، وتم استبعاده من قبل الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق من اللقاءات السابقة.