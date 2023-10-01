هاني العتال ينهي أزمة ملابس الفرق الرياضية بنادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، دعمه للنادي و محاولاته لحل الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.

وأعلن هاني العتال دعمه للنادي بالمساهمة في حل أزمةالملابس الرياضية لفرق السلة و اليد والطائرة بالنادي.

و أكدت الحملة الانتخابية للعتال أن ذلك تأكيد للنهج الذي تسير عليه بتوجيه ميزانية الحملة لخدمة أعضاء النادي و محاولة لحل الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء.

وكان هاني العتال قام خلال الأيام الماضية في إنهاء العديد من الأزمات داخل النادي بداية من التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلي النادي لحل أزمات داخل النادي في الفترة الحالية.

كما شهدت الأيام الماضية قيامه بالتبرع إلى فريق كرة الماء والسباحة بالنادي بعدد كبير من الكرات والنظارات والبونيهات إلي جانب وعده لمدربة الباليه المائي بحل الأزمات التي تواجههم.