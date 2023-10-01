شكرا لقرائتكم خبر عن سينجيدا التنزانى يحرز هدف التعادل أمام فيوتشر في الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن معروف تشاكي لاعب فريق سينجيدا التنزانى من إحراز هدف التعادل لفريقه بمرمى محمود جنش حارس مرمى فيوتشر في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليًا على ستاد السلام ضمن الجولة الـ32 من عمر بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض فريق فيوتشر المباراة بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، أحمد رفعت، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء .. محمود حمدي، محمد ربيعة، محمد نصير، علي الفيل، محمد فاروق، مروان محسن، ناصر ماهر، محمد محمود، أيمن الصفاقسي.